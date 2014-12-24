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    ​США предлагают 5 млн. долларов за поимку отпущенного из Гуантанамо террориста

    Ибрагим аль-Рубайш был освобожден из Гуантанамо в 2006 году

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Правительство США готово выплатить 5 млн. долларов за информацию о местонахождении Ибрагима аль-Рубайша, который был освобожден из Гуантанамо в 2006 году.

    Как передает Report, после освобождения аль-Рубайш занялся террористической деятельностью в составе организации Аль-Каиды на Аравийском полуострове (АКАП).

    США занесли его имя в международный список опасных преступников.

    В Гуантанамо аль-Рубайш находился с 2002 по 2006 год. По данным американских властей, в настоящее время он занимает один из руководящих постов в составе Аль-Каиды и непосредственно участвует в планировании и подготовке терактов.

    В августе аль-Рубайш сделал публичное заявление, в котором призвал мусульман вести войну против Соединенных Штатов.

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