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США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине

США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине в размере порядка 800 млн долларов, о его выделении может быть объявлено в пятницу, 19 августа.
Другие страны
19 августа 2022 г. 04:41
США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине в размере порядка 800 млн долларов, о его выделении может быть объявлено в пятницу, 19 августа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, для выделения помощи будут задействованы полномочия президента США Джозефа Байдена, позволяющие ему передавать вооружения из американских арсеналов.

При этом один из источников не исключил, что объявление о выделении помощи может быть отложено до следующей недели. При этом конечная стоимость пакета также может несколько измениться, предупредил он.

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