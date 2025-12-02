США готовят план на случай отставки Мадуро

США готовят план на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон в ходе брифинга.

"Министерство имеет план действий на любой случай. Если где-то в мире произойдет что-то неожиданное, у нас уже есть подготовленный и готовый к выполнению ответ", - сказала она, отвечая на вопрос о возможной отставке венесуэльского лидера.

По словам Уилсон, всего на сегодняшний день вооруженные силы (ВС) США нанесли 21 удар по наркобандам.

"На сегодняшний день был произведен 21 кинетический удар по наркотрафикам в нашем полушарии, в результате которых уничтожены 82 наркотеррориста", - уточнила пресс-секретарь.

Наряду с этим в Пентагоне отметили, что операция по уничтожению наркотеррористов только началась.