США эвакуировал часть персонала посольства из Южного Судана

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США объявил, что эвакуирует часть сотрудников из посольства в столице Южного Судана Джубе, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на продолжающееся насилие в Южном Судане госдепартамент отдал сегодня распоряжение, чтобы посольство в США в Джубе покинул персонал, не занятый в выполнении неотложной работы", — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно для граждан США было распространено предупреждение об опасности посещения страны.

В воскресенье в Джубе возобновились бои между правительственными войсками и оппозицией, число погибших за несколько дней столкновений возросло до 272 человек. По данным министерства здравоохранения, среди погибших 33 мирных жителя. Также сообщалось о ранении двух миротворцев ООН.