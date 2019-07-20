В США заявили, что не будут участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Соединенные Штаты считают, что единственной площадкой для сирийского урегулирования является ООН.

Как заявил представитель Госдепа, Вашингтон "ни в какой форме" не будет участвовать в переговорах в рамках астанинского процесса, подобных тем, что запланированы на начало августа в Нур-Султане, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"США подчеркивают, что ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме. Женевский процесс - единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для политического процесса в Сирии", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру", - утверждает он.

В Госедпартаменте отметили, что США "продолжают взаимодействовать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, для содействия всем возможным усилиям по продвижению политического пути (урегулирования), как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ OOН".

"США считают, что единственным путем к политическому решению и стабильному будущему всех сирийцев является политический процесс в Женеве, в том числе конституционная реформа и выборы (проводимые) под наблюдением ООН, в соответствии с резолюцией 2254", - добавил представитель Госдепа.