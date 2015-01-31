США думают об отправке сухопутных войск в Ирак для борьбы с ИГ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Противодействие группировке "Исламское государство" (ИГ) требует рассмотрения дополнительных сценариев, в том числе отправку в Ирак сухопутных подразделений американских войск. Такое мнение выразил глава Пентагона Чак Хейгел.

"Я думаю, положение может потребовать отправки части наших военнослужащих. Я бы сказал, что пока этого не требуется. Возникнет ли в будущем такого рода необходимость или нет - я не знаю", - сказал Хейгел, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом глава ведомства уточнил, что речь идет о переброске военных, которые, вероятнее всего, не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, а вместо этого будут помогать местным силовикам осуществлять сбор разведывательных данных и выявлять позиции боевиков.