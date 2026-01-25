США допускают проведение в скором времени встречи Путина и Зеленского

Официальный Вашингтон считает, что в скором времени может состояться встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, с таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским", - сказал собеседник Axios, добавив, что перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры.

"Мы думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому", - полагает он.

Согласно порталу, в американской администрации считают, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли "настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить".

"Мы довольны тем, где мы сейчас находимся", - приводит Axios слова источника из числа американских официальных лиц.