​США возложил вину за обстрел автобуса близ Донецка на РФ

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила официальный представитель ведомства Мари Харф.
"Атаки на аэропорт Донецка и обстрел автобуса в районе Волновахи были осуществлены ополченцами, которых поддерживает Россия", — заявила она.
В Госдепе США потребовали, чтобы Москва продолжала "выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей".
Напомним, во вторник близ Донецка из систем залпового огня "Град" был обстрелян рейсовый автобус.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook