​США возложил вину за обстрел автобуса близ Донецка на РФ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США возложил на Россию вину за обстрел автобуса близ Донецка.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила официальный представитель ведомства Мари Харф.

"Атаки на аэропорт Донецка и обстрел автобуса в районе Волновахи были осуществлены ополченцами, которых поддерживает Россия", — заявила она.

В Госдепе США потребовали, чтобы Москва продолжала "выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей".

Напомним, во вторник близ Донецка из систем залпового огня "Град" был обстрелян рейсовый автобус.