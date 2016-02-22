США до ядерного испытания КНДР в январе хотели провести с ней переговоры о мире

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США в начале текущего года предпринимала попытки провести с КНДР переговоры о возможности заключения мирного договора и формального прекращения противостояния между двумя странами, однако Пхеньян ответил на это отказом, проведя впоследствии испытания водородной бомбы. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, которое ссылается на источники во властных структурах США, вашингтонская администрация тайно предложила Пхеньяну провести консультации о мире, однако указала, что ядерная программа КНДР должна стать одной из тем переговоров. При этом, как отмечает газета, Вашингтон в этот раз не стал требовать в качестве предварительного условия для проведения консультаций обязательную "демонстрацию (со стороны КНДР) шагов по сокращению ее ядерного арсенала". Несмотря на это, Пхеньян ответил на предложение отказом, а через несколько дней провел испытания водородной бомбы, что положило конец дипломатическим усилиям США, пишет The Wall Street Journal.

Это стало "очередной неудачной попыткой, которую американские власти предприняли с целью обсуждения с КНДР денуклеаризации (Корейского полуострова) во время президентства Барака Обамы", указывает издание. По его данным, для Пхеньяна сейчас приоритетными является именно переговоры о подписании мирного договора, а не по ядерной программе, так как КНДР надеется, что в таком случае Вашингтон и Сеул прекратят проводить на полуострове раздражающие ее совместные военные учения.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений, на политическом уровне между ними долгие годы сохраняется напряженность. Обе страны фактически находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а не мирного договора.