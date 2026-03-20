    США депортировали на Кубу 117 нелегальных мигрантов

    США депортировали на Кубу 117 нелегальных мигрантов

    Группа из 117 нелегальных мигрантов была депортирована на Кубу из США 19 марта.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Кубы.

    Согласно информации, 89 мужчин и 28 женщин прибыли рейсом из США в Международный аэропорт имени Хосе Марти. Трое человек по прилете были задержаны по подозрению в совершении преступлений до выезда из страны.

    В ведомстве отметили, что с учетом этой операции общее число мигрантов, возвращенных на Кубу с начала года, достигло 427 человек. За этот период было проведено 9 подобных операций при участии стран региона.

    Кубинские власти подчеркнули приверженность легальной и безопасной миграции, указав на риски, связанные с незаконным выездом из страны.

    Предыдущий рейс с депортированными мигрантами прибыл из США на Кубу 20 февраля.

