США депортировали 131 мигранта в Узбекистан

Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Центральной Азии, находившихся в США нелегально.

Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Центральной Азии, находившихся в США нелегально.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в письменном заявлении министерства внутренней безопасности США.

Жителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана депортировали в среду. "Эта операция, в ходе которой Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан, подчеркивает глубину сотрудничества между нашими странами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов", - отметили в МВБ.

"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Узбекистаном в усилиях по укреплению взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона", - отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она "выразила признательность" президенту республики Шавкату Мирзиёеву.