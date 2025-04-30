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США депортировали 131 мигранта в Узбекистан

США депортировали 131 мигранта в Узбекистан Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Центральной Азии, находившихся в США нелегально.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 22:42
США депортировали 131 мигранта в Узбекистан

Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Центральной Азии, находившихся в США нелегально.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в письменном заявлении министерства внутренней безопасности США.

Жителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана депортировали в среду. "Эта операция, в ходе которой Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан, подчеркивает глубину сотрудничества между нашими странами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов", - отметили в МВБ.

"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Узбекистаном в усилиях по укреплению взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона", - отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она "выразила признательность" президенту республики Шавкату Мирзиёеву.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 131 miqrantı Özbəkistana deportasiya edib

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