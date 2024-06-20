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США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS Американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.
Другие страны
20 июня 2024 г. 19:45
США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Власти Соединенных Штатов приняли трудное, но необходимое решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их в Украину", - сказал Кирби.

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