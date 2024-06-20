США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.

Американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Власти Соединенных Штатов приняли трудное, но необходимое решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их в Украину", - сказал Кирби.