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    ​Президент США Барак Обама сравнил чемпиона НБА с ООН

    По словам Обамы, Сан-Антонио можно сравнить с ООН из-за национального многообразия команды

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама сравнил команду — чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" с ООН.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, по словам Обамы, "Сан-Антонио" можно сравнить с Организацией Объединенных Наций из-за национального многообразия команды.

    Обама также отметил, что это показывает, как баскетбол стал международным видом спорта.

    Президент США также похвалил игроков "Сан-Антонио" за их помощь в распространении грамотности и развитии общин в Сан-Антонио.

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