​Президент США Барак Обама сравнил чемпиона НБА с ООН

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама сравнил команду — чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" с ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, по словам Обамы, "Сан-Антонио" можно сравнить с Организацией Объединенных Наций из-за национального многообразия команды.

Обама также отметил, что это показывает, как баскетбол стал международным видом спорта.

Президент США также похвалил игроков "Сан-Антонио" за их помощь в распространении грамотности и развитии общин в Сан-Антонио.