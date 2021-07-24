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США активизировали нанесение ударов по талибам в Афганистане

США активизировали нанесение ударов по талибам в Афганистане Соединенные Штаты активизировали за последние несколько дней нанесение в Афганистане ударов с воздуха по боевикам радикального движения "Талибан".
Другие страны
24 июля 2021 г. 05:35
США активизировали нанесение ударов по талибам в Афганистане

Соединенные Штаты активизировали за последние несколько дней нанесение в Афганистане ударов с воздуха по боевикам радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета The Washington Post.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США, она уточнила, что по меньшей мере четыре таких удара были нанесены ранее на текущей неделе - в среду и четверг. Эти бомбардировки были осуществлены в том числе в провинции Кандагар, являющейся оплотом талибов. По свидетельству двух упомянутых источников газеты, удары наносились по запросу афганских сил безопасности либо с целью их поддержки в ходе столкновений с талибами, либо для уничтожения попавших в руки боевиков вооружений, включая артиллерию, а также техники, в том числе автомашин, и другого имущества.

Цитируя представителя Вооруженных сил Афганистана, WSJ пишет, что речь идет о существенном расширении американских операций против талибов по сравнению с последними месяцами. В публикации также приводятся высказывания официального представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, который охарактеризовал происходящее как нарушение договоренностей США с талибами, чреватое "негативными последствиями".

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