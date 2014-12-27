​США покидают Афганистан

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама сообщил о выводе войск из Афганистана, выступая на стратегическом объекте на Гаваях.

Как сообщает Report, по словам президента героизм военных будет помнить весь мир, поскольку их усилия позволили разрешить конфликт зародившийся после теракта 11 сентября 2001 года.

Американские власти заявили, что из 140 тыс. останется 13,5 тыс. солдат США.

Они останутся для обучения афганцев в оказании помощи в действиях против террористов.