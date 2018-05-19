Среди погибших школьников в Техасе была ученица по обмену из Пакистана

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Ученица из Пакистана, приехавшая в США по обмену, стала жертвой нападения на среднюю школу в Санта Фе в Техасе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я приношу свои самые глубокие соболезнования семье и друзьям Сабики Шейх, которая была убита в результате стрельбы в старшей школе Санта Фе в Техасе вчера. Сабика находилась в США в рамках программы молодежных обменов и исследований, финансируемой государственным департаментом, которая помогала налаживать связи между Соединенными Штатами и ее родным Пакистаном", — говорится в распространенном заявлении Помпео.

В пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта Фе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис.

Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и "коктейли Молотова", а подозреваемый собирался покончить собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально.

Мотивы преступника пока неизвестны.