Спуск на воду 248-метрового круизного лайнера отложен из-за проблем с безопасностью

Швейцарский круизный оператор MSC и итальянский судостроитель Fincantieri могут отложить спуск на воду новейшего круизного лайнера класса "люкс" Explora I.

Швейцарский круизный оператор MSC и итальянский судостроитель Fincantieri могут отложить спуск на воду новейшего круизного лайнера класса "люкс" Explora I.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, установленные на 248-метровом судне панели изготовила финская компания Paroc. Похожие проблемы могут коснуться еще 45 лайнеров, на которых установлены огнестойкие панели Paroc.

Издание со ссылкой на данные Международной ассоциации круизных линий сообщает, что всего в мире в эксплуатации находятся менее 300 круизных лайнеров.