Спортивный самолет разбился в Чехии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На востоке Чехии потерпел крушение легкий спортивный самолет, находившийся на борту пилот находится в тяжелом состоянии. Летательный аппарат разбился около города Гавличкув-Брод, причиной крушения стал контакт с проводами высокого напряжения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пилот госпитализирован с тяжелыми травмами. Расследовать обстоятельства инцидента поручено экспертной комиссии, однако предварительно рассматривается версия ошибки пилотирования, так как летчик набрал слишком малую для полета высоту и мог не заметить провода. Пользователи Twitter сообщают, что самолет выполнял сельскохозяйственные работы.