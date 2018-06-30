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    Спортивный самолет разбился в Чехии

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/  На востоке Чехии потерпел крушение легкий спортивный самолет, находившийся на борту пилот находится в тяжелом состоянии. Летательный аппарат разбился около города Гавличкув-Брод, причиной крушения стал контакт с проводами высокого напряжения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Пилот госпитализирован с тяжелыми травмами. Расследовать обстоятельства инцидента поручено экспертной комиссии, однако предварительно рассматривается версия ошибки пилотирования, так как летчик набрал слишком малую для полета высоту и мог не заметить провода. Пользователи Twitter сообщают, что самолет выполнял сельскохозяйственные работы.

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