Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Spirit Airlines может прекратить полеты из-за нехватки средств

    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 08:46
    Spirit Airlines может прекратить полеты из-за нехватки средств

    Американский лоукостер Spirit Airlines может остановить операционную деятельность из-за острого дефицита финансирования.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Отмечается, что авиакомпании не удалось договориться с властями США о предоставлении финансовой поддержки.

    По данным источников агентства, у Spirit Airlines практически исчерпаны денежные ресурсы, необходимые для продолжения перевозок. Ожидается, что компания может приостановить работу уже сегодня утром 2 мая.

    При этом в самой авиакомпании отказались комментировать информацию о возможном закрытии, заявив Bloomberg, что Spirit Airlines продолжает функционировать в обычном режиме.

    The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщил, что министр торговли США Говард Латник провел телефонный разговор с главой Spirit Airlines Дэйвом Дэвисом. По итогам беседы стороны пришли к выводу, что у перевозчика фактически не осталось доступных вариантов для привлечения средств и продолжения деятельности. После этого Латник переадресовал Дэвиса в Министерство транспорта США, которое, как ожидается, будет заниматься вопросами, связанными с возможным прекращением работы авиакомпании.

    Ранее Bloomberg писал, что Spirit Airlines оказалась на грани ликвидации на фоне роста операционных расходов, в том числе из-за подорожания авиационного топлива в условиях войны США и Израиля с Ираном. По информации агентства, компания рассчитывала получить от администрации США около 500 млн долларов в обмен на право выкупа до 90% акций лоукостера после стабилизации его финансового положения.

    Американский лоукостер Spirit Airlines Соединенные Штаты Америки (США) Дефицит финансирования
    Bloomberg: Amerikanın aşağıbüdcəli aviaşirkəti "Spirit Airlines" bağlana bilər

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей