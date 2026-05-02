Spirit Airlines может прекратить полеты из-за нехватки средств

Американский лоукостер Spirit Airlines может остановить операционную деятельность из-за острого дефицита финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что авиакомпании не удалось договориться с властями США о предоставлении финансовой поддержки.

По данным источников агентства, у Spirit Airlines практически исчерпаны денежные ресурсы, необходимые для продолжения перевозок. Ожидается, что компания может приостановить работу уже сегодня утром 2 мая.

При этом в самой авиакомпании отказались комментировать информацию о возможном закрытии, заявив Bloomberg, что Spirit Airlines продолжает функционировать в обычном режиме.

The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщил, что министр торговли США Говард Латник провел телефонный разговор с главой Spirit Airlines Дэйвом Дэвисом. По итогам беседы стороны пришли к выводу, что у перевозчика фактически не осталось доступных вариантов для привлечения средств и продолжения деятельности. После этого Латник переадресовал Дэвиса в Министерство транспорта США, которое, как ожидается, будет заниматься вопросами, связанными с возможным прекращением работы авиакомпании.

Ранее Bloomberg писал, что Spirit Airlines оказалась на грани ликвидации на фоне роста операционных расходов, в том числе из-за подорожания авиационного топлива в условиях войны США и Израиля с Ираном. По информации агентства, компания рассчитывала получить от администрации США около 500 млн долларов в обмен на право выкупа до 90% акций лоукостера после стабилизации его финансового положения.