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Спикер парламента Турции: Визит в Москву внесет вклад в развитие отношений с РФ

Спикер парламента Турции: Визит в Москву внесет вклад в развитие отношений с РФ Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его визит в Москву внесет вклад в развитие основанных на взаимном уважении отношений Турции и России.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 22:36
Спикер парламента Турции: Визит в Москву внесет вклад в развитие отношений с РФ

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его визит в Москву внесет вклад в развитие основанных на взаимном уважении отношений Турции и России.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"В Москве мы встретились с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным. Я уверен, что наша встреча, в ходе которой мы обсуждали актуальные региональные и глобальные вопросы, внесет свою лепту в дело развития турецко-российских отношений, основанных на взаимном уважении", - отметил Куртулмуш.

Напомним, что в среду спикера турецкого парламента также принял президент России Владимир Путин.

"Я выражаю искреннюю благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием и желаю, чтобы наш визит способствовал укреплению отношений между Россией и Турцией", - также написал он.

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