Спикер парламента Сербии находится с визитом в Украине
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 17:51
Спикер парламента Сербии Ана Брнабич находится с рабочим визитом в Украине.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении сербского парламента.
"Спикер Народной Скупщины республики Сербия Ана Брнабич находится с однодневным визитом в Украине", - написано в заявлении.
Согласно данным, первая встреча в рамках визита состоялась с председателем украинской Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Последние новости
18:20
Лондон поблагодарил Баку за вклад в борьбу с изменением климата на COP29COP29
18:17
TRIPP является необходимым условием для реализации крупных инвестиционных проектов - МНЕНИЕИнфраструктура
18:13
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
17:58
Новая геополитическая карта: Место Азербайджана в плане Трампа по Центральной АзииИнфраструктура
17:55
Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансированияCOP29
17:51
Спикер парламента Сербии находится с визитом в УкраинеДругие страны
17:44
Туфан Эрхюрман совершит первый визит в ТурциюВ регионе
17:38
Во Франции полицейские застрелили напавшего на них человека с ножомДругие страны
17:28