    Спикер парламента Сербии находится с визитом в Украине

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 17:51
    Спикер парламента Сербии Ана Брнабич находится с рабочим визитом в Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении сербского парламента.

    "Спикер Народной Скупщины республики Сербия Ана Брнабич находится с однодневным визитом в Украине", - написано в заявлении.

    Согласно данным, первая встреча в рамках визита состоялась с председателем украинской Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

    Сербия Украина Ана Брнабич
    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

