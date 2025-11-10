Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 10 noyabr, 2025
    • 18:01
    Serbiya parlamentinin sədri Ana Brnabiç Ukraynada işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya parlamentinin məlumatında deyilir.

    Birgünlük səfər çərçivəsində ilk görüş Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançukla baş tutub.

    Спикер парламента Сербии находится с визитом в Украине

