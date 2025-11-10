Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 18:01
Serbiya parlamentinin sədri Ana Brnabiç Ukraynada işgüzar səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya parlamentinin məlumatında deyilir.
Birgünlük səfər çərçivəsində ilk görüş Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançukla baş tutub.
