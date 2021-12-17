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Спикер парламента Эстонии заразился коронавирусом

Спикер парламента Эстонии заразился коронавирусом Председатель парламента Эстонии и лидер правящей партии Центра Юри Ратас сообщил, что заразился коронавирусом.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 00:54
Спикер парламента Эстонии заразился коронавирусом
Юри Ратас

Председатель парламента Эстонии и лидер правящей партии Центра Юри Ратас сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на газету Postimees, в прошлую пятницу он рассказал, что тест одного из членов его семьи оказался положительным, и что с субботы он уходит на самоизоляцию.

На этой неделе он каждый день делал экспресс-тесты, которые были отрицательными. Сегодня (вчера - ред.) утром Ратас сдал положительный экспресс-тест, а затем и положительный ПЦР-тест, отметила газета.

Спикер парламента заявил, что сейчас у него нет никаких симптомов, кроме насморка.

"На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу. Берегите себя!" - сказал Ратас.

Первую дозу вакцины Pfizer председатель парламента получил в мае. В четверг на прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.

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