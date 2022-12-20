Спикер Европарламента: Румыния скоро будет включена в Шенгенское пространство

Спикер Европарламента (ЕП) Роберта Метсола пообещала, что Румыния скоро будет включена в Шенгенское пространство.

Румыния скоро будет включена в Шенгенское пространство.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Digi24, об этом заявила спикер Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

"Румыния присоединится к Шенгенскому пространству и сделает это скоро. Время двух Европ прошло, и я уверена, что все скоро это поймут. Перенос присоединения был ошибочным решением", - сказала она. "Хочу быть ясной: Румыния готова присоединиться к Шенгенскому пространству уже больше десятилетия", - добавила Метсола.

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству были отклонены 8 декабря на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе. В ходе голосования против включения Румынии в Шенгенскую зону высказалась только Австрия. В то же время страны Евросоюза одобрили присоединение к Шенгенскому пространству Хорватии.