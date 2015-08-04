​Спецслужбы выявили личность главного вербовщика ИГ в России

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Спецслужбы установили личность главного вербовщика граждан России в "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на LifeNews.

По данным издания, речь идет о 30-летнем уроженце Чечни, известном по прозвищу Одноногий Ахмет. Он координирует вербовку жителей Москвы, Петербурга и Северного Кавказа и их дальнейшую переправку в Сирию через Турцию.

Отмечается, что именно Одноногий Ахмет завербовал в ИГ студентку МГУ Варвару Караулову и объявленную в розыск Мариам Исмаилову.