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    ​Спецслужбы выявили личность главного вербовщика ИГ в России

    Речь идет о 30-летнем уроженце Чечни, известном по прозвищу Одноногий Ахмет

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Спецслужбы установили личность главного вербовщика граждан России в "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на LifeNews.

    По данным издания, речь идет о 30-летнем уроженце Чечни, известном по прозвищу Одноногий Ахмет. Он координирует вербовку жителей Москвы, Петербурга и Северного Кавказа и их дальнейшую переправку в Сирию через Турцию.

    Отмечается, что именно Одноногий Ахмет завербовал в ИГ студентку МГУ Варвару Караулову и объявленную в розыск Мариам Исмаилову.

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