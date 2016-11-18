Спецслужбы США конфисковали самую крупную в истории партию фальшивых долларов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Американские и перуанские правоохранительные органы провели совместную операцию в Лиме, в ходе которой изъяли рекордную партию фальшивых долларов. Как передает Report, oб этом сообщила в четверг Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, а также борьбой с фальшивомонетничеством и киберпреступностью.

Как она уточнила, у преступников в Перу были изъяты 30 млн поддельных долларов и 50 тыс. фальшивых евро. Кроме того, были уничтожены шесть подпольных предприятий по изготовлению фальшивой национальной валюты США и восемь предназначенных для этого печатных станков.

По словам Секретной службы, эти рейды прошли с участием ее представителей в столице Перу 15 ноября. В общей сложности в операции под кодовым названием "Закат" были задействованы более 1,5 тыс. сотрудников полиции Перу, на руках у которых были 54 ордера на обыск. В результате операции были арестованы 48 человек.

Как подчеркнула Секретная служба, Перу в настоящее время является "крупнейшим в мире производителем и распространителем фальшивой (национальной) валюты США". "Перуанское правительство стало ценным партнером" компетентных органов США в борьбе с фальшивомонетничеством, отметил директор Секретной службы Джозеф Клэнси. В Перу действует представительство Секретной службы, власти двух стран создали рабочую группу по борьбе с фальшивомонетчиками.