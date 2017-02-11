Спецслужбы США арестовали взломавшего тысячи счетов российского хакера

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Спецслужбы США арестовали хакера российского происхождения Александра Твердохлебова, подозревающегося во взломе тысяч банковских счетов.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Beast.

Правоохранители во время обыска изъяли у Твердохлебова около $172 тыс. Также в его депозитной ячейке в Лас-Вегасе было обнаружено $100 тыс. По версии следствия, хакер снимал деньги с помощью специальных программ, которые внедрялись на компьютеры. Он использовал около десяти тысяч зараженных вирусом устройств.

Преступления Твердохлебов совершал с 2009 по 2010 год - в это время он приехал в США и женился на гражданке страны. Следователи предполагают, что от его действий пострадали тысячи граждан США.