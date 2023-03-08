Спецслужбы Молдовы намерены усилить внешнюю разведку

Служба информации и безопасности Молдовы планирует усилить внешнюю разведку и работу над приднестровским вопросом.

Служба информации и безопасности Молдовы планирует усилить внешнюю разведку и работу над приднестровским вопросом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти и другие приоритеты были утверждены на заседании коллегии ведомства.

"Среди приоритетов утвержденной на заседании коллегии концепции - укрепление работы внешней разведки и контринформационной деятельности, усиление контрразведывательного сегмента, укрепление подразделения, отвечающего за реинтеграцию страны и защиту конституционного строя", - говорится в сообщении.

В феврале президент Молдовы Майя Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдове. Киев и Кишинев обвинили в попытках дестабилизации Россию.