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    Спецслужбы Марокко помогли предотвратить теракты в Европе

    Именно информация спецслужб Марокко помогла обнаружить убежище организатора парижских терактов 13 ноября

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Информация, предоставленная спецслужбами Марокко, помогла предотвратить несколько террористических нападений в Европе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава марокканского Центрального бюро уголовных расследований Абдельхак Хиям.

    "Несколько нападений, которые недавно планировались в европейских странах, в частности, во Франции, Испании и Бельгии были предотвращены благодаря обмену важными разведданными между службами безопасности Марокко и их европейскими коллегами", - заявил глава ведомства в интервью бельгийской газете Dernière heure.

    Марокканский портал Le360 отмечает, что именно информация спецслужб Марокко помогла обнаружить убежище организатора парижских терактов 13 ноября, который был ликвидирован в ходе спецоперации в столичном пригороде Сен-Дени.

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