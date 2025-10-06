Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 06 октября, 2025
    • 13:32
    Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работу

    Польское Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ) прекратит свою деятельность 1 мая 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

    По данным источника в правительстве, после ликвидации ЦАБ его функции перейдут к Агентству внутренней безопасности, полиции и налоговым органам.

    Радиостанция напоминает, что правительство в конце 2024 года уже предпринимало попытку ликвидировать ЦАБ, однако указ о прекращении деятельности этой организации отказался подписать Анджей Дуда, который занимал на тот момент пост президента страны.

    Польша антикоррупционное бюро прекращение деятельности

