    • 29 августа, 2025
    • 08:36
    Спецпрокурор Южной Кореи предъявил обвинение бывшему премьеру

    В Южной Корее специальный прокурор предъявил обвинение бывшему премьер-министру Хан Дак Су в подстрекательстве к провальной попытке экс-президента Юн Сок Еля ввести в стране военное положение.

    Об этом Report  передает со ссылкой на агентство "Ренхап".

    "По словам команды специального прокурора Чо Ын Сока, Хану было предъявлено обвинение без физического задержания по обвинению в подстрекательстве к мятежу, лжесвидетельстве, фальсификации и уничтожении официальных документов, и других правонарушениях", - говорится в сообщении.

    В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить распоряжение.

    После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента, он находится под стражей.

    Cənubi Koreyanın keçmiş baş nazirinə qarşı ittiham irəli sürülüb
    South Korea special prosecutors indict ex-PM Han in martial law probe

