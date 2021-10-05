Спецпредставитель премьера Великобритании встретился с лидерами движения Талибан

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился с лидерами движения Талибан в Афганистане,

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился с лидерами движения "Талибан" в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

"В ходе встречи обсудили, как Великобритания может помочь Афганистану в преодолении гуманитарного кризиса, важность предотвращения превращения страны в инкубатор терроризма и необходимость дальнейшего безопасного проезда для тех, кто хочет покинуть страну", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Также были затронуты вопросы прав женщин и девочек в Афганистане.