Спецпредставитель премьера Великобритании встретился с лидерами движения Талибан

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился с лидерами движения "Талибан" в Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании.
"В ходе встречи обсудили, как Великобритания может помочь Афганистану в преодолении гуманитарного кризиса, важность предотвращения превращения страны в инкубатор терроризма и необходимость дальнейшего безопасного проезда для тех, кто хочет покинуть страну", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Также были затронуты вопросы прав женщин и девочек в Афганистане.