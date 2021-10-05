О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спецпредставитель премьера Великобритании встретился с лидерами движения Талибан

Спецпредставитель премьера Великобритании встретился с лидерами движения Талибан Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился с лидерами движения Талибан в Афганистане,
Другие страны
5 октября 2021 г. 17:17
Спецпредставитель премьера Великобритании встретился с лидерами движения Талибан

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился с лидерами движения "Талибан" в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

"В ходе встречи обсудили, как Великобритания может помочь Афганистану в преодолении гуманитарного кризиса, важность предотвращения превращения страны в инкубатор терроризма и необходимость дальнейшего безопасного проезда для тех, кто хочет покинуть страну", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Также были затронуты вопросы прав женщин и девочек в Афганистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке British PM's envoy meets Taliban leaders

Другие новости из категории

В ООН предупредили о надвигающемся водном кризисе
В ООН предупредили о надвигающемся водном кризисе
5 октября 2021 г. 18:35
В Японии обнаружили новый вирус
В Японии обнаружили новый вирус
5 октября 2021 г. 16:15
В Афганистане возобновили выдачу паспортов
В Афганистане возобновили выдачу паспортов
5 октября 2021 г. 14:29
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
5 октября 2021 г. 14:05
Во Франции два тюремных охранника взяты в заложники
Во Франции два тюремных охранника взяты в заложники
5 октября 2021 г. 14:03
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии
5 октября 2021 г. 09:25
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS
5 октября 2021 г. 08:07
34 члена движения Талибан назначены на государственные посты
34 члена движения "Талибан" назначены на государственные посты
5 октября 2021 г. 07:19
Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с Байденом
Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с Байденом
5 октября 2021 г. 05:40
Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии
Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии
5 октября 2021 г. 04:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi