Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 18:42
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев выразил надежду на прекращение войны в Украине в течение года.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил на конференции Future Investment Initiative 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
По его словам, боевые действия в Украине могут завершиться в течение одного года.
"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и, как миротворцы, должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев.
Отвечая на вопрос, возможен ли мир в Украине в течение года, Дмитриев ответил: "Я верю, что да". Он также отметил, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" по вопросу войны.
Последние новости
18:54
Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с АзербайджаномБизнес
18:52
В соцсетях запущены страницы WUF13Внешняя политика
18:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента РумынииВнешняя политика
18:44
Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сетиДругие страны
18:42
Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в УкраинеДругие страны
18:31
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета УкраиныВ регионе
18:28
Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от БрюсселяВ регионе
18:10
Фото
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отраслиПроисшествия
18:10