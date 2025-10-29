Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев выразил надежду на прекращение войны в Украине в течение года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил на конференции Future Investment Initiative 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По его словам, боевые действия в Украине могут завершиться в течение одного года.

"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и, как миротворцы, должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев.

Отвечая на вопрос, возможен ли мир в Украине в течение года, Дмитриев ответил: "Я верю, что да". Он также отметил, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" по вопросу войны.