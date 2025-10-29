Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине

    • 29 октября, 2025
    • 18:42
    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев выразил надежду на прекращение войны в Украине в течение года.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил на конференции Future Investment Initiative 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

    По его словам, боевые действия в Украине могут завершиться в течение одного года.

    "Мы уверены, что находимся на пути к миру, и, как миротворцы, должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев.

    Отвечая на вопрос, возможен ли мир в Украине в течение года, Дмитриев ответил: "Я верю, что да". Он также отметил, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" по вопросу войны.

    Россия Украина российско-украинский конфликт
    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

