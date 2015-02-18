Спецпредставитель "квартета" привез ХАМАС условия снятия блокады Газы

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ближневосточного "квартета" Тони Блэр, недавно посетивший сектора Газа, привез местным исламистским властям условия снятия блокады палестинского анклава, сообщил замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что от ХАМАС, которое с 2007 года контролирует полуторамиллионую Газу, несмотря на экономические санкции и политическую изоляцию, экс-премьер Великобритании потребовал результативного завершения процесса внутрипалестинского примирения, признания принципа "два государства для двух народов" в качестве основы для урегулирования конфликта с Израилем и невмешательства во внутренние дела соседнего Египта.

"Блэр направил движению ХАМАС политическое послание о том, что блокада сектора Газа не будет снята и не начнется его восстановление, пока не завершится межпалестинское примирение и не будет принята политическая программа на основе границ 1967 года в качестве окончательного, а не временного решения (конфликта с Израилем)", - написал Муса Абу Марзук в социальной сети Facebook.

Сектор Газа Блэр посетил в воскресенье. Он в закрытом режиме побеседовал с живущими в анклаве министрами общепалестинского правительства, но уклонился от встречи с представителями ХАМАС, которое во многих западных странах и Израиле включено в списки террористических организаций.