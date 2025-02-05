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Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по Украине

Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по Украине Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог выступит в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 17:21
Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог выступит в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

"Приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну в Украине", - отметил он.

Он сообщил, что в Мюнхене планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".

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