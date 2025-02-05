Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог выступит в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог выступит в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

"Приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну в Украине", - отметил он.

Он сообщил, что в Мюнхене планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".