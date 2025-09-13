Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД Афганистана

    Специальный посланник президента США по Афганистану Адам Бойлер находится с визитом в Кабуле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение афганского внешнеполитического ведомства.

    В рамках поездки спецпосланник провел встречу с главой МИД Афганистана Амиром Хан Муттаки.

    Стороны обсудили всесторонние пути развития двусторонних отношений, вопросы связанные с гражданами, а также инвестиций и других возможностей в Афганистане.

    Они подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по различным вопросам двусторонней повестки, в частности касательно взаимного освобождения граждан, находящихся в тюрьмах США и Афганистана.

