Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД Афганистана
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 15:50
Специальный посланник президента США по Афганистану Адам Бойлер находится с визитом в Кабуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение афганского внешнеполитического ведомства.
В рамках поездки спецпосланник провел встречу с главой МИД Афганистана Амиром Хан Муттаки.
Стороны обсудили всесторонние пути развития двусторонних отношений, вопросы связанные с гражданами, а также инвестиций и других возможностей в Афганистане.
Они подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по различным вопросам двусторонней повестки, в частности касательно взаимного освобождения граждан, находящихся в тюрьмах США и Афганистана.
Последние новости
16:11
Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 годФинансы
16:07
В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного ЗангезураФинансы
16:01
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 разаПромышленность
15:58
Фото
Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные перспективы на 2026 годФинансы
15:50
Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД АфганистанаДругие страны
15:47
Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"Наука и образование
15:35
Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в ДохеДругие страны
15:30
Трамп назвал условие для введения санкций против РоссииДругие страны
15:15