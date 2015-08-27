Спецпосланник США приедет в Москву для обсуждения сирийского кризиса

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Спецпосланник США по Сирии Майкла Ратни намерен посетить Москву, Эр-Рияд и Женеву для обсуждения возможности политического решения сирийского конфликта, в российскую столицу дипломат намерен прибыть 28 августа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

"Специальный посланник Ратни 28 августа встретится в Москве с высокопоставленными российскими чиновниками, 29 августа — с высокопоставленными саудовскими чиновниками в Эр-Рияде для продолжения дискуссий, касающихся работы в направлении действительного политического перехода и окончания разрушительного кризиса в Сирии", — заявил агентству неназванный чиновник.

В Женеве, по данным источника, Ратни встретится с специальным посланником ООН по Сирии Стефаном де Мистурой, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".