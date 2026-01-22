Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Туркменистан

Специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор посетит Туркменистан 22–23 января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный департамент США.

В ходе визита Серджио Гор проведет ряд встреч на высоком уровне с представителями туркменского правительства и деловых кругов страны. "Обсуждения будут сосредоточены на расширении двустороннего сотрудничества, содействии региональной стабильности и укреплении экономического партнерства",- говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что Соединенные Штаты рассчитывают на новые возможности для взаимодействия с Туркменистаном, которые будут способствовать взаимной выгоде, а также укреплению процветания и безопасности в регионе.