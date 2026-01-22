Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Туркменистан

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 09:33
    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Туркменистан

    Специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор посетит Туркменистан 22–23 января.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный департамент США.

    В ходе визита Серджио Гор проведет ряд встреч на высоком уровне с представителями туркменского правительства и деловых кругов страны. "Обсуждения будут сосредоточены на расширении двустороннего сотрудничества, содействии региональной стабильности и укреплении экономического партнерства",- говорится в заявлении.

    В Госдепе также отметили, что Соединенные Штаты рассчитывают на новые возможности для взаимодействия с Туркменистаном, которые будут способствовать взаимной выгоде, а также укреплению процветания и безопасности в регионе.

    спецпосланник США Госдеп США Туркменистан визит Серджио Гор

    Последние новости

    10:06

    Moody"s: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    10:04

    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    10:03

    Защитник "Карабаха" вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    10:00

    В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ

    Милли Меджлис
    09:56

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $68

    Энергетика
    09:53

    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Энергетика
    09:53

    В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

    Происшествия
    09:49

    В Баку два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    09:48

    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Бизнес
    Лента новостей