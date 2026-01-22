İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi, səfir Sercio Qor yanvarın 22-23-də Türkmənistana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.

    Səfər çərçivəsində Sercio Qor Türkmənistan hökumətinin və ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcək.

    "Müzakirələr ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regional sabitliyin təşviqi və iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə yönələcək", - bəyanatda bildirilib.

    ABŞ Türkmənistan Sercio Qor
