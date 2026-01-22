Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 10:07
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi, səfir Sercio Qor yanvarın 22-23-də Türkmənistana səfər edəcək.
Bu barədə "Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.
Səfər çərçivəsində Sercio Qor Türkmənistan hökumətinin və ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcək.
"Müzakirələr ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regional sabitliyin təşviqi və iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə yönələcək", - bəyanatda bildirilib.
