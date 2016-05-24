​Спецпосланник США по энергетике отправился в Саудовскую Аравию и Ливан

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Спецпосланник США по вопросам международных отношений в энергетике Амос Хокстин отправился в Саудовскую Аравию и Ливан, чтобы встретиться с представителями правительств и обсудить сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник госдепартамент.

По данным ведомства, визит начался 22 мая и продлится до 25 мая.

"В Саудовской Аравии он встретится с представителями правительства и энергетического сектора для обсуждения сотрудничества в энергетике и вопросов диверсификации", — говорится в сообщении.

Как сообщает госдеп, в Ливане Хокстин выступит на энергетическом форуме в Бейруте. "Кроме того, он встретится с представителями ливанского правительства", — сообщили в госдепартаменте.