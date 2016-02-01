Спецпосланник президента США посетил Сирию для оценки борьбы с ИГ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Спецпосланник президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк посетил контролируемые курдами территории на севере Сирии в выходные для оценки прогресса кампании против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на представителя властей США.

"Мы можем подтвердить, что специальный посланник президента Бретт Макгерк завершил в эти выходные двухдневный визит в северную Сирию с целью оценки прогресса кампании по ослаблению и уничтожению ИГ", - цитирует агентство представителя США.

Представитель сирийских курдов заявил агентству, что Макгерк посетил контролируемую курдами воздушную базу в городе Рамилан, отметив, что база использовалась для логистических полетов военными вертолетами США.