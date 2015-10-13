Спецпосланник ООН: Военное вмешательство не решит конфликт в Сирии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Военное вмешательство не решит конфликт в Сирии и не поможет запуску политического процесса".

Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"В свете активизации обсуждений по работе контактной группы по Сирии всем сторонам, которые могут повлиять на окончание конфликта, включая Россию, необходимо это обсудить, - сказал он. - Поэтому я поеду в Вашингтон, буду координироваться с региональными странами. Мы обсудим, как достичь этого сценария. Но военное вмешательство не может быть долгим, не может решить конфликт и запустить политический процесс".