​Спецпосланник ООН по Сирии намерен посетить Дамаск и Тегеран

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен посетить Дамаск и Тегеран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в четверг журналистам в Женеве.

"Я планирую посетить Дамаск и Тегеран", - сказал Мистура.

Эти поездки, пояснил эмиссар ООН, нужны для того, чтобы "сверить позиции международных и региональных игроков" и выяснить, каким образом "уровень позитивной критической массы может привести к конкретным результатам" на межсирийских переговорах, которые возобновятся в Женеве на будущей неделе.

Де Мистура дал понять, что с этой целью он посетил на днях Москву и намерен также встретиться в ближайшее время со "старшими официальными лицами" Турции и Саудовской Аравии. При этом встреча с турецкими представителями пройдет в Европе, а с саудовскими - либо в Саудовской Аравии, либо в Женеве во время переговорного раунда.

Эмиссар ООН отметил также, что дискуссии в рамках межсирийских переговоров планируется возобновить 13 апреля. Первый раунд проходил в Женеве с 14 по 24 марта.