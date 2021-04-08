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Спецпосланник ООН по Мьянме проведет консультации со странами региона

Спецпосланник ООН по Мьянме проведет консультации со странами региона Специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит Таиланд для консультаций с представителями стран азиатского региона после военного переворота в Мьянме.
Другие страны
8 апреля 2021 г. 22:01
Спецпосланник ООН по Мьянме проведет консультации со странами региона

Специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит Таиланд для консультаций с представителями стран азиатского региона после военного переворота в Мьянме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит регион на этой неделе. В первую очередь она посетит Бангкок, где встретится с представителями властей Таиланда, а также с находящимися в Бангкоке послами, аккредитованными в Мьянме", - сказал он. Кроме того, прорабатываются визиты Бургенер и в другие азиатские страны. В частности, Дюжаррик не исключил, что представитель ООН посетит Китай.

"Она неоднократно заявляла, что для твердого ответа международного сообщества на кризис в Мьянме необходима координация региональных держав", - добавил он. По словам Дюжаррика, Шранер "готова в любой момент посетить и Мьянму".

Представитель ООН также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Мьянме. "На юго-востоке страны тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в результате атак вооруженных сил", - информировал он.

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