Спецпосланник ООН по Мьянме проведет консультации со странами региона

Специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит Таиланд для консультаций с представителями стран азиатского региона после военного переворота в Мьянме.

Специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит Таиланд для консультаций с представителями стран азиатского региона после военного переворота в Мьянме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер посетит регион на этой неделе. В первую очередь она посетит Бангкок, где встретится с представителями властей Таиланда, а также с находящимися в Бангкоке послами, аккредитованными в Мьянме", - сказал он. Кроме того, прорабатываются визиты Бургенер и в другие азиатские страны. В частности, Дюжаррик не исключил, что представитель ООН посетит Китай.

"Она неоднократно заявляла, что для твердого ответа международного сообщества на кризис в Мьянме необходима координация региональных держав", - добавил он. По словам Дюжаррика, Шранер "готова в любой момент посетить и Мьянму".

Представитель ООН также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Мьянме. "На юго-востоке страны тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в результате атак вооруженных сил", - информировал он.