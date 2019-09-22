Спецпосланник ООН Педерсен прибыл в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, где в понедельник намерен провести встречу с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом Педерсен написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Рад снова быть в Дамаске. В прошлый раз я провел продуктивные встречи с министром иностранных дел Валидом Муаллемом. Считаю, что с тех пор я добился прогресса по вопросу Конституционного комитета. С нетерпением жду встречи с министром иностранных дел в понедельник", - указал он.