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    ​Спецоперация в Македонии: 5 силовиков погибли, 30 ранены

    Операция продолжается, ситуация остается напряженной

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Пятеро полицейских убиты и более 30 ранены ходе операции против боевиков в пригороде Куманово.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об том сообщила министр внутренних дел Македонии Гордана Янкуловска.

    Также она отметила, что в перестрелке были убиты и несколько боевиков. По информации полиции, жертв среди гражданского населения нет.

    Как сообщается на сайте МВД, полиция вынудила сдаться группу из 20 человек, которые оказывали вооруженное сопротивление.

    Также в заявлении МВД говорится, что боевики в течение 16 часов обстреливали правоохранителей из ручных гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок, а также использовали ручные гранаты.

    Инцидент произошел на севере страны, недалеко от косовской границы в городе Куманово. По предварительным данным, общее число боевиков могло составлять 70 человек.

    В заявлении МВД Македонии говорится, что речь шла о "крупной вооруженной террористической группе, которая должна была организовать нападения на государственные учреждения" страны.

    Власти выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших полицейских.

    Операция продолжается, ситуация остается напряженной.

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