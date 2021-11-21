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Спецназ Турции нейтрализовал террористов РКК в Ираке и Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал террористов РКК в Ираке и Сирии ВС Турции нейтрализовали четырех террористов на севере Ирака и Сирии.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 06:55
Спецназ Турции нейтрализовал террористов РКК в Ираке и Сирии

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны страны.

ВС Турции со всей решимостью продолжают проводить операции против террористов РКК.

"Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали двух террористов YPG (сирийское крыло РКК) в зоне проведения операции "Источник мира", одного - в зоне проведения операции "Оливковая ветвь" и еще одного - в районе Хакурк на севере Ирака", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraq və Suriyada hücuma hazırlaşan terrorçular zərərsizləşdirilib

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