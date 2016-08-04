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    Специальная комиссия сената Бразилии проголосовала за импичмент президента Дилмы Руссефф

    Соответствующее решение было принято большинством голосов

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Специальная комиссия Федерального сената (верхней палаты парламента) Бразилии по импичменту поддержала окончательную отставку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято большинством голосов.

    В мае глава Бразилии была отстранена от должности на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет.

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