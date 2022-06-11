Спецдокладчик ООН назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие

Рост цен на продукты питания на мировом рынке обусловлен тем, что некоторые игроки прибегают к спекулятивным действиям.

Рост цен на продукты питания на мировом рынке обусловлен тем, что некоторые игроки прибегают к спекулятивным действиям.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный докладчик ООН по праву на питание Оливье де Шуттер в интервью "La Premiere".

По его словам, настоящая причина роста цен не в недостатке продовольствия, а в панике, которая царит на рынках из-за того, что никто не знает, когда закончится конфликт в Украине: "И некоторые финансовые игроки пользуются этой неопределенностью, предпринимая спекулятивные шаги, автоматически ведущие к росту цен".

Шуттер отметил, что большая часть запасов продовольствия находится в руках нескольких операторов - крупных зернотрейдеров, не участвующих в процессе обмена информацией, а это нужно главам государств для прекращения волнений на рынках. 80% мировых сделок с зерном контролируют 5-6 компаний, они не публикуют данные, рынки прогнозируют рост спроса и предпринимают спекулятивные шаги, чем и объясняется рост цен на продукты питания на мировом рынке.