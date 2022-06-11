О нас

Спецдокладчик ООН назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие

Спецдокладчик ООН назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие Рост цен на продукты питания на мировом рынке обусловлен тем, что некоторые игроки прибегают к спекулятивным действиям.
Другие страны
11 июня 2022 г. 09:25
Спецдокладчик ООН назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие

Рост цен на продукты питания на мировом рынке обусловлен тем, что некоторые игроки прибегают к спекулятивным действиям.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный докладчик ООН по праву на питание Оливье де Шуттер в интервью "La Premiere".

По его словам, настоящая причина роста цен не в недостатке продовольствия, а в панике, которая царит на рынках из-за того, что никто не знает, когда закончится конфликт в Украине: "И некоторые финансовые игроки пользуются этой неопределенностью, предпринимая спекулятивные шаги, автоматически ведущие к росту цен".

Шуттер отметил, что большая часть запасов продовольствия находится в руках нескольких операторов - крупных зернотрейдеров, не участвующих в процессе обмена информацией, а это нужно главам государств для прекращения волнений на рынках. 80% мировых сделок с зерном контролируют 5-6 компаний, они не публикуют данные, рынки прогнозируют рост спроса и предпринимают спекулятивные шаги, чем и объясняется рост цен на продукты питания на мировом рынке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi