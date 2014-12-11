​Спецдокладчик ООН: надо расследовать каждый случай пыток в тюрьмах ЦРУ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Публикация доклада конгресса США по пыткам в ЦРУ должна стать импульсом, который в итоге приведет к судебным процессам над виновными".

Как сообщает Report, об этом заявил специальный докладчик Совета по правам человека ООН по вопросам пыток, аргентинский правозащитник Хуан Мендес в интервью телеканалу RT.

Спецдокладчик заявил, что ООН не примет ответа "нет" на требование тщательно расследовать каждый случай применения пыток. Он также настаивает на том, чтобы страны, на территории которых размещались секретные тюрьмы ЦРУ, где проводились пытки, организовали свои собственные расследования.

"Трудно поверить, например, в то, что президент Польши [Александр Квасьневский], как он утверждает, не знал, что секретная тюрьма в Польше могла предназначаться для пыток. Зачем доставлять кого-то в секретную тюрьму, если не для того, чтобы подвергать пыткам? Все причастные к этому страны должны изучить списки секретных тюрем и провести честное, всестороннее, полное и беспристрастное расследование того, что на самом деле происходило в ходе так называемых "чрезвычайных выдач", - сказал Хуан Мендес.

Спецдокладчик ООН не приемлет доводов минюста США о том, что доклад конгресса не может стать основанием для возбуждения уголовных дел. Тот факт, что в докладе не используется само слово "пытки", которое заменено на термины вроде "расширенные методы допроса", не может служить основанием для отказа от такого расследования, заявил Мендес.

Следующим шагом, считает он, должно стать уголовное преследование лиц, ответственных за применение пыток в ЦРУ.